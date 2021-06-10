Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit



Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)SİİRT'in Pervari ilçesindeki askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, Sıddık Bulut yaralandı.

Pervari ilçesindeki Doğan köyünde bulunan Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne dün gece saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 1'inin de yaralandığı saldırıya ilişkin Siirt Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"9 Haziran 2021 saat 22:40 sıralarında Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne, bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit olmuş, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralanmıştır. Şehit ve yaralı güvenlik korucularımız üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edilmiştir. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Şehit güvenlik korucumuz Mehmet Babat´a Allah´tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik korucumuza da Allah´tan acil şifalar dileriz" denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-06-10 07:59:22



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