Şehit aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yalnız bırakılmadı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 2018 yılında Siirt Merkez Ormanardı Tepebaşı mevkiinde yol yapım çalışmalarının emniyetini almakla görevli güvenlik korucularına bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmet Oktay ve Mehmet Eren‘in ailelerini konutlarında ziyaret etti.

İlk olarak Şehit Mehmet Oktay’ın ailesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin eşi, çocukları ve yakınları ile bir süre sohbet etti. Şehit ailesinin sorun ve taleplerini dinledi. Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, eğitim durumları hakkında da bilgi aldı. Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra şehit Mehmet Eren’in ailesini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Şehidin çocuklarıyla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi. Şehit eşinin Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Şehitleri rahmet ve saygıyla anan Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailelerine minnet duygularını iletti.

Vatan ve mukaddesat uğruna şehadete eren kahraman şehitlerin herkesin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Aziz şehitlerimize ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Şehit yakınlarına ve gazilerimize minnettarız. Sizler baş tacımızsınız. Derdiniz bizim derdimizdir. Kapımız ve gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır. Devletimizin imkânları dahilinde sizlere her türlü desteği sağlayacağız. Bu duygularla başta tüm şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

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