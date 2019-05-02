Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Siirt Baykan ve Hatay Amanoslar'da 30 Nisan 2019’da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik’in de bulunduğu PKK/YPG’li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar, hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi ile Hatay'ın Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarına hava harekatlarıyla etkin şekilde destek verildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baykan ve Amanoslarda önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Operasyonlar Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklenmiştir." bilgisi de paylaşıldı.