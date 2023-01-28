Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sıklıkla kullanılan ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları, yumurtalık kanseri habercisi olabilir

İngiliz bilim insanları yumurtalık kanseri olan kadınların, teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları kullanmaya başladıklarını ortaya çıkardı

Sıklıkla kullanılan ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları, yumurtalık kanseri habercisi olabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İngiltere merkezli Imperial College London liderliğinde yürütülen araştırmada, yaklaşık 300 kadının 6 yıllık kartlı alışveriş geçmişi incelenerek yumurtalık kanseri teşhisi ile reçetesiz ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alma arasında bir bağlantı olup olmadığına bakıldı.

Sonuçları perşembe günü yayınlayan bilim insanları, yumurtalık kanseri olan kadınların teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alıp kullanmaya başladıklarını tespit etti.

SIKLIKLA MİDE AĞRISI VE ŞİŞKİNLİK YAŞANMASI

Türünün ilk örneği olan araştırmayla ilgili yapılan basın açıklamasında "Yumurtalık kanseri belirtileri, hastalığın erken evrelerinde belirsiz olabilir, bu da bazı kişilerin semptomlarını hafifletmek için yerel bir eczaneden ilaç almasına yol açar.

Bu erken belirtiler iştah kaybı, mide ağrısı ve şişkinliği içerebilir. Bu, yumurtalık kanseri olan birçok kişiye geç, genellikle kanser çoktan yayılmışken ve hayatta kalma olasılıkları büyük ölçüde azaldığında teşhis konulmasına neden olur" denildi.

ERKEN TEŞHİS KONAN KADINLARIN YÜZDE 93'Ü HAYATTA KALIYOR

Amaçlarının erken teşhisle hayat kurmak olduğunu belirten bilim insanları, erken teşhis konulan kadınların yüzde 93´nün 5 yıl veya daha fazla hayatta kaldığını, ancak kanser son evrede teşhis edildiğinde bu oranın yüzde 13´e düştüğünü vurguladı. Bilim insanları, çalışmalarını doğrulamak için daha fazla ve geniş katılımlı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalp krizi riskine "yapay zekayla" erken teşhis
SAĞLIK Kalp krizi riskine "yapay zekayla" erken teşhis
93 kişi bu sebeple hastanelere başvurdu
SAĞLIK 93 kişi bu sebeple hastanelere başvurdu
İkizlere birer gün arayla böbrek nakli
SAĞLIK İkizlere birer gün arayla böbrek nakli
Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?
SAĞLIK Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
SAĞLIK Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Ayakta su içmek zararlı mıdır? İşte ayakta su içmenin 5 zararı
SAĞLIK Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Bu zamanlar su tüketin! Bu vakitlerde içilen su vücudun kendisini yenilemesini sağlıyor
SAĞLIK Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen ...
Diş Eti İltihabı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Diş Eti İltihabına En Hızlı Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Diş eti iltihabı neden olur, nasıl geçer?
Enseden Gelen Baş Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Enseden Gelen Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Enseden gelen baş ağrısı nasıl geçer?
Diş Eti Şişmesi Neden Olur ve Nasıl Geçer? Diş Eti Şişmesine En Hızlı Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Diş eti şişmesi neden olur, nasıl geçer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.