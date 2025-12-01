Habertürk
        Haberler Magazin Sıla'nın son hali dikkat çekti - Magazin haberleri

        Sıla'nın son hali dikkat çekti

        Sıla, son haliyle gündeme geldi. Şarkıcı, verdiği kilolar, abartılı makyajı ve estetik dokunuşlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti

        Giriş: 01.12.2025 - 20:26 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:43
        Son hali dikkat çekti
        Bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, geçtiğimiz günlerde yeni albümünün ilk şarkısı 'Evvel Ezel' ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

        Şarkıcının yeni sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sıla, kulisinde çekilmiş bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

        Son dönemde görünümündeki değişimlerle gündeme gelen Sıla, verdiği kiloların yanı sıra dudak dolgusu, abartılı makyajı ile botoks ve dolgu işlemleri sayesinde son haliyle sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #sıla
