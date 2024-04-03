Sıla'nın 'Yağmur'u Afrika listesinde

Sıla, Spotify'da tüm Batı - Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan New Music Friday Maghrep listesine 15'inci sıradan girdi.

Geçen hafta yayınlanan Yağmur ile güçlü kalemini bir kez daha ortaya koyan Sıla, bu şarkısını rahmetli babasının değerli hatırasına yazdığını söyledi.

Minik bir notla şarkısını paylaşan Sıla, yeni çalışmasıyla ilgili duygularını şöyle ifade etmişti; "Ben babam gittikten sonra yazdım. Siz dilediğinizce kendi dünyanıza salın. Çare bulunamayan durumlarda çaresizliğe ve her koşulda çare bulmaya alışmayı umuyorum. Hepimiz için. Yağmur yıkasın içimizi…"