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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu'nun Cannes tarzı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu'nun Cannes tarzı

        Sıla Türkoğlu, Fransa'ya gitti. Oyuncu, Cannes sokaklarında verdiği pozlarla tarzını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:46
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        Sıla'nın Cannes hali
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        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'Sıla Türkoğlu, Fransa’nın Cannes kentine gitti.

        Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan oyuncu, Cannes sahilinde keyif yaptı.

        Sıla Türkoğlu, tarzını yansıtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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        Cannes sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çeken Sıla Türkoğlu'nun kombini kadar çorap seçimi de gözlerden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        #Sıla Türkoğlu
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