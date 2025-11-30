Sıla Türkoğlu: Sen sahip olmadığım her şeyi telafi edensin
Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı; "Sen sahip olmadığım her şeyi telafi edensin"
Ata Ayyıldız ile evlilik hazırlığı yapan Sıla Türkoğlu, nişanlısının doğum gününe özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız ile birliktelikleri boyunca birlikte çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.
Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Sıla Türkoğlu, nişanlısına; "Sen, sahip olmadığım her şeyi telafi edensin. İyi ki doğdun sevgili. Her yaşında yanında olmak tek temennim" sözleriyle sesledi.