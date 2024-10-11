Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 yılında İzmir’de doğdu aynı zamanda İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başlamıştır. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almaya başlamıştır. Sıla Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba dedi. 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Güncel olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Sıla Türkoğlu'nun oynadığı diziler

Ağlama Anne

Yemin

Emanet

Kızılcık Şerbeti