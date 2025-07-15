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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu tatil sezonunu aşkla açtı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu tatil sezonunu aşkla açtı

        Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte çıktığı tatilde hem aşkın hem de yazın tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:24
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        Tatil sezonunu aşkla açtı
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, tatilde.

        Sıla Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız ile tatil sezonunu birlikte açtı.

        Ünlü oyuncu, güneşin, denizin ve tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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        Sıla Türkoğlu, tatile aşk da katarak sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Tatilinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sıla Türkoğlu
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