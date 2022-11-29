Silah kaçakçıları polise ateş açtı!

DHA'nın haberine göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Büro Amirliği görevlileri, dün gece geç saatlerde yasa dışı silah ticareti yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada ölen şüphelinin cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER SABIKALIYMIŞ

Öte yandan çatışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı silah ticaretini önlemek için çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden gelen otomobilde kaçak silah bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, ilçe girişinden itibaren 2 ekiple takibe alındı. Sanayi sitesine giren otomobilin önü ve arkası, polis araçlarıyla kesildi. Şüphelilerden Mustafa Şener Habir, otomobilden inerek kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına, yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek karşılık veren Habir, 2 polis memurunu yaraladı. Çıkan çatışmada, Mustafa Şener Habir hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer şüpheliler Tahir Ü., Mehmet Ü. ve Özgür Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada, Mustafa Şener Habir'in polise ateş açtığı ruhsatsız tabancanın yanı sıra bir tabanca daha ele geçirildi. Mustafa Şener Habir ve diğer şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor.