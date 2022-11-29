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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da silah kaçakçıları polise ateş açtı! - Güncel haberler
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'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı

Antalya'da silah kaçakçılığı ihbarı üzerine bir aracı takibe alan emniyet güçleri dur ihtarında bulundu. Bu sırada araçtan inen şüpheliler ise polise ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan 1'i öldü

Son dakika: Antalya'da silah kaçakçıları polise ateş açtı! - Güncel haberler
Silah kaçakçıları polise ateş açtı!
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan şüpheliler ile çıkan silahlı çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan 1'i öldü, 3'ü ise yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Büro Amirliği görevlileri, dün gece geç saatlerde yasa dışı silah ticareti yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

2 POLİS YARALANDI, BİR SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis, Manavgat Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta, otomobile arkadan ekip aracıyla çarparak durdurdu.

Otomobilden inen şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, adları açıklanmayan saldırganlardan 1'i vurularak öldürüldü.

3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada ölen şüphelinin cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER SABIKALIYMIŞ

Öte yandan çatışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı silah ticaretini önlemek için çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden gelen otomobilde kaçak silah bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, ilçe girişinden itibaren 2 ekiple takibe alındı. Sanayi sitesine giren otomobilin önü ve arkası, polis araçlarıyla kesildi. Şüphelilerden Mustafa Şener Habir, otomobilden inerek kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına, yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek karşılık veren Habir, 2 polis memurunu yaraladı. Çıkan çatışmada, Mustafa Şener Habir hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer şüpheliler Tahir Ü., Mehmet Ü. ve Özgür Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada, Mustafa Şener Habir'in polise ateş açtığı ruhsatsız tabancanın yanı sıra bir tabanca daha ele geçirildi. Mustafa Şener Habir ve diğer şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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