Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!

Avcılar'da eski eşi tarafından öldürülen Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de katıldı.

DHA'nın haberine göre kan donduran olay 26 Mart'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak 7 yaşındaki kızını evden almasını istedi.

REKLAM

Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti.