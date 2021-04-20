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HaberlerGündem3. SayfaSilahlı kavgada muhtarı öldüren zanlıya kelepçe! - Haberler
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Silahlı kavgada muhtarı öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde cumartesi günü aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili silahı kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli M.H.Ö., yakalandı

Silahlı kavgada muhtarı öldüren zanlıya kelepçe! - Haberler
DHA

Olay, Cumartesi 17.30 sularında, Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.Ö. Mahalle Muhtarı M.S.Ö., Y.Ö. ve R.Ö. ile aynı yerde ikamet eden M.H.Ö. arasında geçmişe dayalı husumet nedeni ile tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine M.H.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile tartıştığı kişilere ateş etti. M.H.Ö.'nün tabancasından çıkan merminin isabet ettiği muhtar M.S.Ö, hayatını kaybederken, Y.Ö. ve R.Ö.de yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.H.Ö. ve olayla bağlantısı olan kişilere yönelik Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri müşterek operasyon başlattı. Operasyonda şüpheli M.H.Ö., Van'ın İpekyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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