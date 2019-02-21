Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Bugüne kadar "Meslektaşım Sıla'nın sonuna kadar yanındayım" diyen Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'ı sarılarak öpünce tepki topladı

Sosyal medyada Erener için, "2018 sonuna kadar mı Sıla’nın yanındaydın" şeklinde yorumlar yapıldı.