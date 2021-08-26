Şile'de otel işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı

AA

Jandarma ekipleri, 23 Ağustos'ta Bucaklı Mahallesi'ndeki otelde işletme sahibi Onur Abdullah İnak'ın, başka bir otelin sahibi Fadul P. tarafından silahla vurularak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Fadul P., jandarma tarafından saklandığı sazlık alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin aralarında husumet bulunan maktul Onur Abdullah İnak'ı daha önce yaşadıkları kavgada bir gözünü kaybetmesine neden olmakla suçladığı öğrenildi.

- Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, cinayet anı oteldeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otelin bahçesinde işletmeci Onur Abdullah İnak ve şüpheli Fadul P.'nin bir arkadaşlarıyla aynı masada oturarak sohbet ettikleri yer alıyor. Kayıtlarda, bir süre sonra şüpheli Fadul P.'nin silahla İnak'a defalarca ateş ettiği görülüyor.