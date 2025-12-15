Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Şili'de devlet başkanı seçimini aşırı sağcı Kast kazandı | Dış Haberler

        Şili'de devlet başkanı seçimini aşırı sağcı Kast kazandı

        Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast 16 puan farkla kazandı

        Giriş: 15.12.2025 - 03:56 Güncelleme: 15.12.2025 - 03:59
        Şili'de devlet başkanı seçimini Kast kazandı
        Şili Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı.

        AA'nın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı 59 yaşındaki avukat Kast, oyların yüzde 58,2'sini alarak seçimden zaferle ayrıldı.

        Şili İçin Birlik adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi.

        Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik ederek, "Demokrasi güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir." ifadelerini kullandı.

        Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim." dedi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kast, Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı işbirliği çağrısında teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.

        ÜLKENİN YENİ LİDERİ KAST KİMDİR?

        Seçimi kazanan Şili'nin aşırı sağ kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

        Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

        Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

        ABD, KAST'I TEBRİK ETTİ

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla Kast tebrik edildi.

        Açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı belirtildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

