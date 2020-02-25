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Şili’nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali sosyal karışıklığın yeniden başlamasına neden oldu. Sokağa inen protestocular konser vermek üzere festivalin olduğu bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin’in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı.

Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

Şili’de aylarca devam eden protestolar ve halk ayaklanması bir süredir yerini normalleşmeye bırakmıştı. Ancak Vina Del Mar şehrindeki müzik festivali, protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler. Güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı.

Ülkenin eğitimden, sağlığa, halk güvenliğine kadar pek çok ihtiyacı olmasına rağmen bu festivalin düzenlenmesinin halka hakaret etmek anlamına geldiğini ifade eden protestocular, “Hükümet bu festivale, ‘ülkede durum normal’ demek için izin verdi. Ancak öyle değil” dedi

Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddetti artırdığı gözlendi. Göstericiler özellikle festivale katılan sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedikleri gözlendi.

Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi.

Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin, "Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan, hak ettiğinizi talep edin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN PİNERA'DAN HUZUR TALEBİ

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeniden hız kazanan gösterilerin ardından Şililere ülkenin huzur içinde yaşamasına yardım etme çağrısı yaptı.

Nisan'da yeni anayasa için yapılacak oylama için istikrarın gerekli olduğunu belirten Pinera, emeklilik, maaşlar ve sağlık hizmetleri gibi konularda yapılması planlanan reformlar için de huzur ortamının önemine dikkat çekti.

Şili'de Ekim ayında yaşam pahalılığı ve gelir eşitsizliği gibi nedenlerle başlayan sokak gösterileri Aralık ayının ortasına kadar sürmüş, gösteriler birçok metro istasyonu yakılmış, mağazalar yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

Gösteriler 31 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış ve on binlerce kişi tutuklanmıştı.

MART'TAN İTİBAREN GÖSTERİLER HIZ KAZANABİLİR

Bazı küçük şehirlerde gerginlik devam etse de yeni yılla birlikte başkent Santiago'da gösteriler sönümlenmişti. Ancak uzmanlara göre Mart ayıyla birlikte Şili'de sular yeniden ısınabilir.

Cadem tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 56'sı gösterilerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu rakam Ekim ayında yüzde 72'ydi.

Öte yandan Cadem'in iş dünyasıyla yaptığı bir ankette ise, iş insanlarının yüzde 85'i ülkenin yanlış yöne gittiğini hissettiklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde 99'u ise Mart ayında ülkenin daha fazla kutuplaşmaya sahne olacağını belirtti.

Mart ayında gösterilerin hız kazanmasının sebepleri arasında Nisan'da yapılacak anayasa oylamasının yanı sıra, Güney Yarımküre'deki yaz tatilinin sonlanması da gösteriliyor.

Yerel medyada çıkan haberler birçok işletmenin güvenlik personeline ve demir kapılara yatırım yaptığı belirtiliyor.