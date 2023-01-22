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Haberler Gündem 3. Sayfa Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler
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Şantiyedeki silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! Maaşını alamadığını iddia etti

İstanbul'da, bir inşaat firmasından silindir çalındı. Firma yetkililerinin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis tarafından yakalanan şüphelilerden biri inşaat firmasında çalışan işçi çıktı. İşçinin silindiri maaşını alamadığı için çaldığı öne sürüldü

Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler
DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, polise başvuran bir inşaat firmasının yetkilileri şantiyelerindeki silindirin çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada iş makinesinin çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit etti. Görüntüleri inceleyen ekipleri, silindirin bir TIR'a yüklenerek çalındığını gördü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada plakasını aldıkları TIR'ı takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler G.A., A.D.(27), ve G.K.(27) gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.A.'nın inşaat firmasında çalıştığı ve maaşını alamadığı iddiasıyla silindiri çaldığı öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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