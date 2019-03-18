Silivri'de, tarihi eser bulmak için kiraladıkları villanın bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlediği ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına 2'nci günde de devam edildi. Dün sabah 10.00'da başlayan çalışmalara akşam 19.00'da ara verilirken, bugün sabah saat 08.00 itibariyle işlemlere kaldığı yerden devam edildi.



KAZI BÖLGESİNDE SORGULAMA YAPILIYOR



3 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlatılırken, gözaltında tutulan kişiler zaman zaman kazı bölgesine getirilerek sorgulama yapılıyor.



7 metre derinlik 120 metre uzunluk olacak şekilde tünel kazıldığı iddia edilirken, tünelin villa tipi evlerin altında bulunması ekiplerin müdahalesini yavaşlatıyor. Bu arada tüneldeki 2 kişinin yakınları da olay yerinde yetkililerden gelecek haberleri bekliyor.