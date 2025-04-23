Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, hastanenin bahçesine tahliye edildi. Hastaların tamamı sedyeleriyle dışarı taşınırken, hastaneden yapılan açıklamada, içeride hiçbir hastanın kalmadığı açıklandı
Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilirken, artçı sarsıntılar devam ediyor.
Silivri Devlet Hastanesi'ndeki tüm hastalar, hastanenin bahçesine tahliye edildi.
Hastaların tamamı sedyeleriyle dışarı taşınırken, hastaneden yapılan açıklamada, içeride hiçbir hastanın kalmadığı açıklandı.
Hastaların tedavisine dışarıda devam ediliyor.