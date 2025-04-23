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        Haberler Sağlık Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi

        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, hastanenin bahçesine tahliye edildi.  Hastaların tamamı sedyeleriyle dışarı taşınırken, hastaneden yapılan açıklamada, içeride hiçbir hastanın kalmadığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:05
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        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
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        Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilirken, artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki tüm hastalar, hastanenin bahçesine tahliye edildi.

        Hastaların tamamı sedyeleriyle dışarı taşınırken, hastaneden yapılan açıklamada, içeride hiçbir hastanın kalmadığı açıklandı.

        Hastaların tedavisine dışarıda devam ediliyor.

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