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Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

Günümüzde yiyecek olarak tükettiğimiz bu gıda eskiden eczanelerde ilaç olarak satılıyordu. İşte, daha önce duymadığınız günlük yaşantımızda tükettiğimiz ama aslında önceden ilaç olan o yiyecek!

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  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    Günlük hayatımızda marketlerden satın aldığımız yieyeceklerden bazıları geçmişte eczanelerde satılıyordu.

    En büyük örneklerinden birisi ise bugün sos olarak kullandığımız ketçap...
  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    Tarihi karmaşık olan ketçap, gıda uzmanları ve bilim insanlarına göre temelde bir balık sosu Ge-thcup veya Koe-sheup oarak Çin'de ortaya çıktığı düşünülür. Fermente olarak yapılan bu sosa Çinliler soya fasulyesi ve balık koyuyordu.

    Tuzlu ve keskin bir kokusu vardı. 1736'da sosun tarifi biraz daha değişti. İnsanlar fermente edilmiş bu sosa yeniden tatlanması için bayat bira ve hamsi ekleyerek kaynattı. 

    Denizciler sosu keşfedip, İngiltere'ye götürdüklerinde tarifi değiştirdiler. 

     
  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    DOMATES HAPI

    Ancak bilinen ilk ketçap tarifi 1812'de bilim insanı ve bahçıvan James Mease tarafından yazıldı.

    1830'lı yıllarda ketçap, "domates hapı" olarak eczanelerde satılmaya başladı.

    1830'larda ishal, hazımsızlık ve sarılık gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünüldüğü için ilaç olarak satıldı.

    Fikir ilk olarak 1834'te Amerkalı doktor John Cook Bennett tarafından önerildi ve tarifi "domates hapı" şeklinde geliştirildi.
  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    DOMATES HAPI ÇILGINLIĞI YAŞANDI

    Botanik olarak bir meyve olan domates, patatesten sonra en popüler ikinci yiyecektir. 200 yıl öncesinde domates tabaklarda değil saksıda duruyordu. Çok az insan domates yemeyi düşünüyordu. Çünkü zehirli olduğu sanılıyordu.

     
  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    Dr. Bennet, domates hapları ile piyasaya çıktığında taklitçiler kendi haplarını satmaya başladı.

    Ne yazık ki, bu taklitçilerden bazıları, domates yerine müshil sattılar. 

    Ayrıca haplarının, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığından kırılgan kemiklere kadar her şeyi iyileştirebileceğine dair çılgınca iddialarda bulundular.

    Bu yanlış iddialar nedeniyle ketçap ilacı imparatorluğu 1850'de çöktü. 
  • Şimdi vazgeçilmez olan o yiyecek eskiden ilaçtı! Önceden ilaç olan yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız!

    KETÇAP BULUNDU

    Onlarca yıl sonra, 1876'da Amerikalı bir girişimci olan Henry Heinz, olgun domates, damıtılmış sirke, kahverengi şeker, tuz ve çeşitli baharatlarla domates ketçapının bugünkü versiyonunu buldu.

    Bu tarif, tıbbi olmayan bir çeşni olarak ilgi gördü ve ilk olarak Pittsburgh, Pensilvanya'da "catsup" olarak tanıtıldı.

     

 

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