Tarihi karmaşık olan ketçap, gıda uzmanları ve bilim insanlarına göre temelde bir balık sosu Ge-thcup veya Koe-sheup oarak Çin'de ortaya çıktığı düşünülür. Fermente olarak yapılan bu sosa Çinliler soya fasulyesi ve balık koyuyordu.

Tuzlu ve keskin bir kokusu vardı. 1736'da sosun tarifi biraz daha değişti. İnsanlar fermente edilmiş bu sosa yeniden tatlanması için bayat bira ve hamsi ekleyerek kaynattı.

Denizciler sosu keşfedip, İngiltere'ye götürdüklerinde tarifi değiştirdiler.