Domatesin şanlı tarihi

AVRUPALILAR 'ALTIN ELMA' DİYORDU

İtalyanlar o dönemlerde domatese altın elma (malum aureum / pomodoro) adı vermişlerdi. Domatese elma demelerinin sebebi ise yine o dönemde elma, portakal, patates gibi meyve ve sebzelerin tanımlama olarak kullanılmasıydı.

Fransa’da kırmızı domatese ise aşk elması ( pomme d’amour) deniliyordu. Çünkü domatesin afrodizyak özelliği olduğu ve tüketildiği zaman cinsel gücü artırdığı düşünülüyordu.