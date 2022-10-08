Domatesin şanlı tarihi

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Seracılığın olmadığı dönemlerde domates sadece mevsiminde tüketilebiliyordu. Artık istediğimiz zaman tüketebildiğimiz domates ilk zamanlarda yetiştirilirken büyük zorlukları atlatarak sofralara geliyordu.
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ANA VATANI GÜNEY AMERİKA "AND DAĞLARI"
Domates aslında MÖ 3500’lerde kadar uzanan bir köklü geçmişe sahip. Peru ve Bolivya’dan Meksika’ya uzanan bu yolculuğun ana yurdu Güney Amerika’dır. Güney Amerika’nın batı kısmında Kolombiya, Peru ve Şili’yi bir araya getiren And Dağları’nda domates kendi kendine yetişiyordu.
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MEKSİKA'YA YOLCULUK
Peru And dağlarında yaşayan insanlar Avrupalıların gelmesinden önce domatesi keşfetmiş ve renk renk tüketmeye başlamıştı.
Kristof Kolomb 1492’de “Yeni Dünya”yı keşfinden sonra, Meksiya’yı fetheden Hernan Cortes (1521) ve Peru’daki insanları kendi imhası altına alan Francisco Pizarro gibi ünlü İspanyol asker ve kâşifler ilk kez Peru ve Bovilya’da gördükleri domatesi Meksika’ya götürmüşlerdir.
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İKİNCİ TANIŞAN OSMANLI OLDU
Avrupalılar arasında domatesi ilk keşfeden böylece İspanyollar olmuştur. O dönemlerde 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Madrid – İstanbul arasında yoğun bir görüşme süreci devam ediyordu. Böylelikle domatesi ikinci keşfeden ülke Osmanlı oldu.
Daha sonra domatesin Mısır, Fas, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaygınlaştırılmasında Osmanlı tacirleri büyük bir rol üstlenmiştir.
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AVRUPALILAR 'ALTIN ELMA' DİYORDU
İtalyanlar o dönemlerde domatese altın elma (malum aureum / pomodoro) adı vermişlerdi. Domatese elma demelerinin sebebi ise yine o dönemde elma, portakal, patates gibi meyve ve sebzelerin tanımlama olarak kullanılmasıydı.
Fransa’da kırmızı domatese ise aşk elması ( pomme d’amour) deniliyordu. Çünkü domatesin afrodizyak özelliği olduğu ve tüketildiği zaman cinsel gücü artırdığı düşünülüyordu.
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