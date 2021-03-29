Simge Aköz: İki takım da birbirini iyi tanıyor

Simge, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yoğun ve tempolu bir lig etabını geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Şimdi sırada play-off'lar var ve biz de takım olarak buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok kez karşı karşıya geldiğimiz güçlü bir rakip. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Kazanmak ve finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Normal sezonu üçüncü tamamlayarak play-off'lara katılma hakkı kazandıklarını hatırlatan Simge, "Koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirdik ama buna rağmen hep güçlü bir şekilde geri döndük." ifadesini kullandı.

İki takım arasındaki yarı final etabının ilk maçı Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.​​​​​​​