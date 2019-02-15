Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen gibi şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden yeni şarkısı “Öpücem” ile son günlerin en gözde ismi Simge, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanda verdiği konserle kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.

Simge, tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekerken yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyleyip seyircisi ile dertleşirken kalbinin de boş olduğunu sevgililer gününü yalnız kutladığını söyledi.

Suudi Arabistan merkezli araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette En İyi Şarkıcı seçilen Simge'nin konserine çok sayıda Irak ve Dubai’den hayranı dinlemeye geldi.

Simge bundan sonra her Pazar gecesi en sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan geniş bir repertuar ile Hazine sahnesinde İstanbullulara unutulmaz saatler yaşatacak.