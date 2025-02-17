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        Haberler Spor Futbol Simon Kjaer, Midtjylland'da yönetici oldu - Futbol Haberleri

        Simon Kjaer, Midtjylland'da yönetici oldu

        35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, Danimarka kulübü Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:48
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        Simon Kjaer, Midtjylland'da yönetici oldu
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        Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer, futbolu bıraktıktan sonra sürpriz bir hamlede bulundu.

        35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka kulübü Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

        Midtjylland'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, 35 yaşındaki Simon Kjær ve 54 yaşındaki Tina Ebler'in FC Midtjylland'ın yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

        2009'dan 2024'e kadar Danimarka milli takımında oynadı ve 132 maça çıkarak en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. Kjaer 2016 yılında ise Danimarka'nın kaptanı oldu.

        Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan forması giydi.

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