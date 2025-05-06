Simone Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Simone Inzaghi, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, 3-3'ün rövanşında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Simone Inzaghi, mücadele öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"HAKAN EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"
İlk maçta alınan 3-3'lük beraberliğin ardından San Siro'da oynanacak rövanş öncesi Simone Inzaghi, Çalhanoğlu'nun takım için önemine dikkat çekerek, "Bu tür maçlarda oyuncuların sahadaki rolü daha da önemli hale geliyor. Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum." dedi.
Inzaghi'nin bu sözleri, Türk yıldızın performansına duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Barcelona karşısında alınacak galibiyet, Inter'in finale yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı öncesi açıklamalarda bulunan Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, rakipleri Barcelona’ya ve kendi takımlarının hazırlık sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ERKEN BİR FİNAL OLACAK"
“Barcelona'nın gücünü hepimiz biliyoruz,” diyen Inzaghi, “İlk maçta da gördük; Hansi Flick çok güçlü ve dengeli bir takım oluşturmuş. Bu karşılaşma adeta erken bir final olacak. Kendi sahamızda oynayacağız ve gerekirse uzatmalara, hatta penaltılara gidecek bir mücadeleye de hazırız.” ifadelerini kullandı.
"BARCELONA'YI KONTROL ALTINA ALMAK KOLAY DEĞİL"
Inzaghi, Barcelona’nın yıldız isimlerine de dikkat çekerek, “Lewandowski’yi ve Yamal’i durdurmamız şart. Ama sadece onları değil, tüm Barcelona’yı kontrol altına almak kolay değil. İlk maçta da gördük; çok yönlü, genç ama deneyimli bir takımla karşı karşıyayız.” dedi.
"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Takımının moral ve hazırlık durumunu da değerlendiren Inzaghi, “Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmek kolay olmadı. Oyuncularımız yüksek motivasyona sahip. Taraftarlarımızın desteğiyle sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu. San Siro'da oynanacak rövanş mücadelesi, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi’nde finale uzanan yolun belirleyicisi olacak.