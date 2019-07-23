Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 7 ay önce Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda çiftin boşanacakları konuşuluyordu. Çıkan dedikodulara Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla cevap vererek yalanlamıştı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Burcu Kıratlı, 30 yaşına bastı. Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın doğum günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Sinan Akçıl, paylaşımına "Belki de en iyi, en süslü sözlerin benden çıkacağını düşünen milyonlar vardır. Ama ben burayı boş bırakıyorum. Çünkü daha o kelimeler icat edilmedi, sözlüğe girmedi. 23 Temmuz... Sıradan bir doğum gününden çok daha fazlası" notunu düştü.

Burcu Kıratlı da Sinan Akçıl'ın bu paylaşımına "Her gün bana yaşattığın onca güzellik ve hisler, kelimelerden daha değerli" şeklinde yanıt verdi. Çiftin birbirlerine verdikleri aşk dolu yanıtlar takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.