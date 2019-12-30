Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Peki Sinan Aygün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sinan Aygün'ün hayatı ve siyasi kariyeri...
SİNAN AYGÜN KİMDİR?
Sinan Aydın Aygün, 10 Mart 1959'da Ankara'da doğdu. Babasının adı Necip, annesinin adı Ayten'dir.
Gazi Eğitim Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.
İnşaat malzemeleri ticareti ve müteahhitlik yaptı. 1997 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanlığına seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. 2005 yılından 10 Mart 2011 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı.
İyi düzeyde İngilizce bilen Aygün, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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