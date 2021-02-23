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Sınavlar iptal mi? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir senedir ilk ve ortaokullar ile liseler uzaktan eğitim görüyorlar. Birinci dönem sınavların iptal edilmesinin ardından ikinci dönem sınavlar yapılacak mı, iptal edilecek mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Twitter üzerinden sınavların ertelenmesi değil iptal edilmesine yönelik çağrıda bulunuyor. Peki Sınavlar iptal mi? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? İşte yüz yüze sınavlar ile ilgili son gelişmeler...

Sınavlar iptal mi? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. 8. ve 12. sınıflar ile köy okullarında yüz yüze eğitim süreci başladı. Peki sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik" dedi.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi. Salgının seyrini günlük izlediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam.

Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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