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Sincan'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla atan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü N.T. yaşamını yitirdi, 23 yaşındaki F.K. yaralandı

Sincan'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi, Uluç Ali Paşa Bulvarı Bulvarı'nda meydana geldi.

N.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü N.T.'nin yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan F.K.'nın ise hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K. tedaviye alınırken, N.T.'nin cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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