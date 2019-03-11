Sinefiller 'Mayınlı Bölge'ye

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Okul Çıkışı- L’Heure de la Sortie
Yönetmen: Sébastien Marnier
40 yaşındaki Pierre, öğretmenleri intihar edince üstün yetenekli çocukların sınıfına atanır. Dünyanın, ekolojik bir felaketin eşiğinde olduğunu düşünen bu süper zeki çocuklar başta Pierre’e ilginç ve ketum gelir. Pierre, bu öğrencilerden altısının gizlice bir şeyler çevirdiğine inanır. Huzursuzluk veren sürprizlerle ilerleyen bir çağdaş toplum eleştirisi.
Deniz Şeytanı-Kraben Rahu
Yönetmen: Phuttiphong Aroonpheng
Taylandlı bir balıkçı, Rohingya göçmenlerinin boğulduğu deniz kıyısındaki ormanda yaralı, baygın bir adam bulur. Adamı evine götürüp iyileştiren balıkçı ona Thongchai ismini verir. Balıkçı bir gün denizden dönmeyince Thongchai onun hayatını, evini ve hatta eşini sahiplenir. Tay yönetmen Phuttiphong Aroonpheng’den çarpıcı bir film…
Dağ-The Mountain
Yönetmen: Rick Alverson
50’li yılların Amerika’sında geçen bir hikâye anlatan Dağ, dünya prömiyerini Venedik Festivali’nde yaptı. Bu alabildiğine huzursuz edici filmin çarpıcı oyuncu kadrosunda Ready Player One’ın yıldızı Tye Sheridan ile Jeff Goldblum’un yanı sıra kült oyuncu Denis Lavant da yer alıyor.
Mahvol, Mahluk, Mahvol-Muere, Monstruo, Muere
Yönetmen: Alejandro Fadel
Harflerin, dağların ve cinsel canavarların iç içe geçtiği Mahvol, Mahluk, Mahvol, yetişkinler için karanlık bir masal. Dedektif Cruz kendini And Dağları’nın ıssız, uzak bir bölgesinde işlenen tuhaf ve ürkütücü cinayetleri aydınlatmaya adar. Katil bir motosiklet çetesinin psikopat üyesi midir yoksa bazı sözlerin tekrarlanmasıyla ortaya çıkan bir canavar mı?
Sonuçlar-Posledice
Yönetmen: Darko Štante
Gerçekçiliği, gözlemciliği, hip hop ve rap ağırlıklı müzikleri ve amatör oyuncularının çarpıcı performanslarıyla öne çıkan Sonuçlar, cinselliğin yasak ama fazla mevcut olduğu, maço hayranlığının zirveye ulaştığı bir ıslahevinde geçiyor. Sonuçlar, Slovenya gençliğinin sosyal medya, ırkçılık, cinsellik ve şiddet girdabından çıkış yolu arayışını klişelere düşmeden yansıtıyor.
Büyü-Spell
Yönetmen: Brendan Walter
Nişanlısı aniden ölen Amerikalı bir çizer, ruhunu dinlendirmek için İzlanda’ya gider. Ölüleri diriltebilen bir büyücü ve bu ritüeli gerçekleştirmeye hazır iki kişiyle karşılaşır. Kendini pek tatsız ve tehlikeli durumlara sokmuştur, ama belki de her şey kafasında olup bitmektedir. Büyü, nefes kesen görüntüleri, izleyiciyi kansız ürperten ve derinden işleyen korku hissiyle tuhaf, uçuk bir dünyada geçiyor.
Rüzgâr-The Wind
Yönetmen: Emma Tammi
Amerikan folk-korku western türünü kan, doğaüstü, hayalet ve büyülü gerçeklikle genişleten Rüzgâr, özünde evde yalnız kalmanın ürkünçlüğü ve kadınların hayatın doğal akışından dışlanmaları hakkında bir dram. Filmi, 1890’larda kocasıyla birlikte Vahşi Batı’ya göç eden ve ıssız, çorak bir araziye yerleşen Lizzy’nin hikâyesini anlatıyor.
Kazı-The Dig
Yönetmen: Andrew - Ryan Tohill
Film, adını baba Sean’un uçsuz bucaksız bir arazide kızının cesedini aramak için kazdığı deliklerden alıyor. Gizem duygusunu ve temposunu hiç düşürmeyen Kazı, geçmişe perde çekemeyen, keder, yanıltıcı anılar ve saplantıyla kendini tüketen bir ailenin sürükleyici portresini çiziyor. Filmin yönetmenleri Andrew ve Ryan Tohill ile başroldeki Moe Dunford, festivalin konukları arasındalar.
Sargasso Denizi Mucizesi-To thávma tis thálassas ton Sargassón
Yönetmen: Syllas Tzoumerkas
Şubat ayında Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde ilk gösterimini yapan ve “güneşin altında, Lynch-vari bir psikolojik dram” sözleriyle övülen Sargasso Denizi Mucizesi, gerilim filmiyle, İncil’e dair görsel göndermelerle dolu bir rüya dünyası arasında kendine yer buluyor. Özellikle Elisabeth rolündeki Angeliki Papoulia’nın performansıyla övülen filmin yönetmeni festivalin konukları arasında.
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