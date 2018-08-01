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MORAL TOPLAMAK İÇİN ÇEŞME'YE GİTTİLER

Oyuncu üç hafta önce bebeğini kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu bu süreçte Sinem Kobal'ın en büyük desteği. Çift biraz olsun moral toplamak için Çeşme'de tatil yapıyor.