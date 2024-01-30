Sinem Kobal'dan tatil pozları

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti. Kobal, kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir uçuştan sonra vardıkları adaya varır varmaz kendini kumsala attı.