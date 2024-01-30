Sinem Kobal'dan tatil pozları
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıktı. Ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ne giden Kobal, renkli karelerini paylaştı
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti. Kobal, kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir uçuştan sonra vardıkları adaya varır varmaz kendini kumsala attı.
Sinem Kobal, kaldıkları otelin havuzunda İmirzalıoğlu ile keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Sinem Kobal, elinde tropik meyveyle eşine verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, kızının oyun oynadığı anları da paylaştı.
Sinem Kobal, bu fotoğrafına da "D vitamini mutluluğu" notunu düştü.
Sinem Kobal, bu fotoğrafına ise; "Hamilelik, emzirme, lohusalık tekrar hamilelik, emzirme, lohusalık döndüsünden çıkmışımdır" mesajını yazdı.