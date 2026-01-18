Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sinema dünyasının en prestijli ödülünün arkasındaki eğlenceli hikaye: Altın Oscar heykelinin kökeni ne?

        Sinema dünyasının en prestijli ödülünün arkasındaki eğlenceli hikaye: Altın Oscar heykelinin kökeni ne?

        Her yıl milyonlarca gözün çevrildiği Oscar Ödülleri, yalnızca kazananlarıyla değil, simgesiyle de dikkat çekiyor. Altın Oscar heykelinin kökeni, sanılandan çok daha eğlenceli ve sürprizlerle dolu. İsminin hikâyesinden sembolik anlamına kadar tüm ayrıntıları sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında…

        Giriş: 18.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 08:30
        1

        Kırmızı halının, alkışların ve büyük hayallerin sembolü olan Oscar heykelciği, yalnızca bir ödül değil; sinema tarihinin en güçlü ikonlarından biri. Peki bu altın renkli figürün ardında nasıl bir hikâye yatıyor? Tasarımından ismine kadar uzanan ilginç detayları sizin için derledik. İşte detaylar!

        2

        ALTIN OSCAR HEYKELİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

        Sinema dünyasında başarı denince akla gelen ilk sembollerden biri hiç kuşkusuz Oscar heykelciği.

        3

        Resmi adı “Academy Award of Merit” olan bu ödül, ilk kez 1929 yılında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilmeye başlandı. O günden bu yana Oscar, yalnızca bir ödül değil, sinema tarihine kazınmış güçlü bir simge hâline geldi.

        4

        HEYKELİN TASARIMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

        Oscar heykelinin ikonik tasarımı, MGM stüdyolarında sanat yönetmeni olarak çalışan Cedric Gibbons’a ait. Gibbons, bir film makarasının üzerinde duran ve elinde kılıç tutan bir şövalye figürü tasarladı.

        5

        Heykelin üzerindeki film makarasındaki beş bölüm, Akademi’nin beş ana dalını – oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, teknisyenler ve yazarlar – temsil ediyor. Heykelin üç boyutlu hâli ise heykeltıraş George Stanley tarafından hayata geçirildi.

        6

        “OSCAR” ADI NEREDEN GELİYOR?

        Heykelciğin neden “Oscar” olarak anıldığına dair net bir kayıt bulunmasa da en yaygın kabul gören hikâye oldukça eğlenceli.

        7

        Akademi kütüphanecisi Margaret Herrick’in heykeli ilk gördüğünde, onu “Oscar amcama benziyor” diyerek tanımladığı söylenir. Bu benzetme kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı ve heykel, resmî olarak olmasa da “Oscar” adıyla anılmaya başlandı. Akademi, bu ismi yıllar sonra resmen benimsedi.

        8

        MALZEMESİ, AĞIRLIĞI VE DEĞERİ

        Oscar heykelciği günümüzde yaklaşık 34 santimetre boyunda ve 3,8 kilogram ağırlığında. Bronzdan dökülen heykel, 24 ayar altın kaplama ile tamamlanıyor.

        9

        Her ne kadar maddi değeri yüksek gibi görünse de, Akademi kuralları gereği Oscar kazananlar heykeli satamıyor. Satış yapılmak istenirse, Akademi’ye sembolik olarak 1 dolara teklif edilmesi gerekiyor.

        10

        ZAMANLA DEĞİŞEN AMA RUHUNU KORUYAN BİR SEMBOL

        Yıllar içinde üretim teknikleri ve kaplama yöntemleri değişse de Oscar heykelinin temel tasarımı neredeyse hiç değişmedi. Bu da onu, sinema dünyasında sürekliliğin ve prestijin en güçlü sembollerinden biri hâline getiriyor. Oscar, bugün hâlâ milyonlarca sinemasever için hayallerin somutlaşmış hâli olarak görülüyor.

