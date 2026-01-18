Sinema dünyasının en prestijli ödülünün arkasındaki eğlenceli hikaye: Altın Oscar heykelinin kökeni ne?

Kırmızı halının, alkışların ve büyük hayallerin sembolü olan Oscar heykelciği, yalnızca bir ödül değil; sinema tarihinin en güçlü ikonlarından biri. Peki bu altın renkli figürün ardında nasıl bir hikâye yatıyor? Tasarımından ismine kadar uzanan ilginç detayları sizin için derledik. İşte detaylar!