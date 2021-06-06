Uzun bir süreden beri kapalı olan sinema salonları ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak sinema salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi. Peki, sinema salonları açılacak mı? Son durum bilgisi haberimizde...

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır