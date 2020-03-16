Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs, sinemaların izleyicisi sayısını da oldukça düşürdü.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Mümkün olduğunca toplu organizasyonlara katılmayın' uyarısından sonra izleyiciler sinemalardan da uzak durdu.

13 - 15 Mart arasındaki hafta sonunda sadece 166.908 kişi sinemaya gitti.

Ertelemelerden dolayı birçok yeni filmlerin gösterime girmemesi de izleyici sayısındaki düşüşte büyük etken oldu.

35 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda izleyici sayısı, zaten düşük gişesi olan bir önceki haftaya oranla % 69.2 düştü.

Buna bağlı olarak hasılatın düşüşü ise % 60 olarak gerçekleşti.

Hafta sonunda en çok izlenen filmler şunlar;



BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 41.819

Hafta Sonu Hasılat: 815.953 TL

BAYİ TOPLANTISI (4. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 32.161

Hafta Sonu Hasılat: 580.702 TL

Toplam İzleyici Sayısı: 1.031.083

Toplam Hasılat: 18.512.036 TL

ELTİLERİN SAVAŞI (7. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 25.033

Hafta Sonu Hasılat: 449.136 TL

Toplam İzleyici Sayısı: 3.3625.674

Toplam Hasılat: 63.358.22 TL

ZENGO (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 22.893

Hafta Sonu Hasılat: 419.456 TL

Toplam İzleyici Sayısı: 157.635

Toplam Hasılat: 2.789.439 TL

ARAF 4: MERYEM (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 10.068

Hafta Sonu Hasılat: 180.447 TL

Koronavirüs salgını tehdidiyle birçok ülkede sinema salonları tedbir gereği kapatılırken önlem olarak salonların kapasitelerinin %50 oranında düşürüldüğü ABD, 15 - 17 Eylül 2000 tarihleri arasındaki hafta sonundan bu yana en düşük toplam hasılat miktarına ulaşılan hafta sonunu geride bıraktı.

Toplamda yaklaşık 55 milyon $ hasılat toplanırken, yalnızca bir film 10 $ milyonun üzerinde hasılat gerçekleştirebildi. Vizyonun yenileri oldukça düşük performanslarla açılışlarını gerçekleştirirken, hâlihazırda vizyonda olan yapımlar ise hasılatlarında % 60 ve üzerinde düşüşler gördü.

ABD'de 13 - 15 Mart arasında en çok izlenen filmler

Hadi Gidelim: 10,5 milyon $

Aşka İnan: 9,5 milyon $

Bloodshot: Durdurulamaz Güç: 9,3 milyon $

Görünmez Adam: 6 milyon $

Av: 5,3 milyon $