EVİM SENSİN (2012)

Kırılmış kalbinin yaralarını üzerinde taşıyan Leyla başından geçen bir ayrılığın sonunda baba evine döner ve bir yanda kırılan kalbini bir yanda otoriter babası Selim’le olan bağını onarmaya başlar. Çocukluk evinin kapısından adımını attığında hayatının en zor 4 yilina girdiğinden habersizdir Leyla ile yolu kesişinceye kadar yalnızca kendisi için yaşamış olan İskender, yetimhanede büyümüş ve hiçbir zaman gerçek bir evi olmamış bir insandır.

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