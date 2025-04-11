Sinemalarda izlenme rekorları kıran yerli drama filmleri hangileridir?
Bütün bir haftanın stresini ve yorgunluğunu atmanız, tek başınıza veya sevdiklerinizle güzel bir vakit geçirmeniz için gişe rekorları kırmış yerli drama filmlerini derledik.
Televizyonunuzun karşısına geçip ailenizle veya arkadaşlarınızla güzel bir vakit geçirmenizi sağlayacak birbirinden kaliteli sinemalarda gişe rekorları kırmış drama filmlerini sizler için sıraladık. İşte 10 efsanevi yerli drama filmi...
MÜSLÜM (2018)
Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına kadar tüm hayatını anlatan biyografik dram filmi Müslüm'de, "Arabesk'in Babası" Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Müslüm daha sonra ailesiyle birlikte Adana'ya göç ediyor ve şans eseri halkevine düşüyor. Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini aldıktan sonra sesiyle pek çok insanı etkileyen Müslüm, İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden hayran kaldığı Muhterem Nur'la tanışmanın hayallerini kurmaktadır.
Toplam Seyirci: 6.480.563
Imdb Puanı: 7.6/10
AYLA (2017)
Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer.
Toplam Seyirci: 5.589.872
Imdb Puanı: 8.2/10
BERGEN (2022)
Türk arabesk şarkıcısı Bergen, hayatındaki tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi vermektedir. "Acıların Kadını" lakaplı ünlü arabesk sanatçısı Bergen’in hayatının anlatıldığı bu filmde Bergen'e Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor.
Toplam Seyirci: 5.484.798
Imdb Puanı: 6.9/10
7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2019)
Filmde 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zeka yaşına sahip olan baba Memo'nun adalet arayışını anlatılıyor. Üst düzey bir komutanının kızının ölümü ile suçlanan Memo, kimseyi suçsuz olduğuna inandıramaz. İdam cezası alan Memo ve yakınları, Memo'nun kurtulması için bir mucize beklemeye başlarlar.
Toplam Seyirci: 5.365.822
Imdb Puanı: 8.2/10
BABAM VE OĞLUM (2005)
1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz yedi yıl sonra hiç görmediği dedesinin Ege’deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. Deniz’in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllardır küs oluşudur. Hüseyin Efendi okumaya diye gönderdiği oğlunun politik olaylara karıştığını öğrenince onu evlatlıktan silmiştir. Sadık Uğruna savaştığı bir Türkiye’ye ve terk ettiği sevgilisiyle ve kendiyle kasabada yüzleşirken; çocuk, dedesinin ve babasının arasındaki tüm buzları eritecektir.
Toplam Seyirci: 3.839.883
Imdb Puanı: 8.2/10
MUCİZE (2015)
Filmde, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor. 1960’lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut’un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini anlatıyor.
Toplam Seyirci: 3.737.605
Imdb Puanı: 7.6/10
DAĞ 2 (2016)
Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.
Toplam Seyirci: 3.600.000
Imdb Puanı: 8.2/10
ISSIZ ADAM (2008)
Alper kopamadığı özgür hayatinin içersinde Ada' ya yer açmaya çalıştıkça, yaşamının daraldığını fark eder. Aşkı ve özgürlüğü arasında kalan Alper' in sessiz çığlıklarını duyamayan Ada, kendini aşkın rüzgârına kaptırmıştır bir kere; Ve yaşam bir kere daha aşk oyununun perdelerini Ada ve Alper için açacaktır. Issız Adam, modern hayatın yalnızlaştırdığı insanları anlatan, yemekler, anneler, eski şarkılar ve aşk üzerine bir film.
Toplam Seyirci: 2.788.550
Imdb Puanı: 6.8/10
EVİM SENSİN (2012)
Kırılmış kalbinin yaralarını üzerinde taşıyan Leyla başından geçen bir ayrılığın sonunda baba evine döner ve bir yanda kırılan kalbini bir yanda otoriter babası Selim’le olan bağını onarmaya başlar. Çocukluk evinin kapısından adımını attığında hayatının en zor 4 yilina girdiğinden habersizdir Leyla ile yolu kesişinceye kadar yalnızca kendisi için yaşamış olan İskender, yetimhanede büyümüş ve hiçbir zaman gerçek bir evi olmamış bir insandır.
Toplam Seyirci: 2.703.241
Imdb Puanı: 5.0/10
EŞKİYA (1996)
35 yıl önce jandarma, Cudi dağlarında bir grup eşkıyayı yakalar. Bu yıllar içinde ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü can veren eşkıyaların arasında biri hayatta kalır: Baran. (Şener Şen) Hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönen Baran, geçmişin izlerini sürmeye başlar ve yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir.
Toplam Seyirci: 2.576.230
Imdb Puanı: 8.1/10
Görsel Kaynak: imdb