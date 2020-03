Sinema eğitimini tamamladıktan sonra İtalyan ulusal radyo televizyon kuruluşu RAI için tarihi belgeseller çekmeye başladı. Çektiği filmler arasında Almanya'daki Nazi rejiminin yükselişini inceleyen ilk belgesellerden biri olan “Storia del III. Reich” (History of the Third Reich) da vardı. “Philippe Pétain, processo a Vichy” adlı TV belgeseliyle Venedik Film Festivali'nde belgesel bölümünde Altın Aslan kazandı. 1974 yılında çektiği “Il portinere di notte” (Gece Bekçisi) ona dünya çapında şöhret kazandırdı.