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Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti

19.09.2018 - 12:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Singapurlu Chuando Tan'ın yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Çünkü yirmili yaşlarında görünen genç adam tamı tamına 51 yaşında! Peki Chuando Tan'ın bu kadar genç görünmesinin sırrı nedir?

  • 1 Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti
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    Singapurlu Chuando Tan'in yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Çünkü yirmili yaşlarında görünen genç adam tamı tamına 51 yaşında!

     

  • 2 Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti
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    90'lı yılların başında Singapur'un en popüler modellerinden biri olan genç adam şimdilerde fotoğrafçılık yapıyor. Peki Chuando Tan, bu kadar genç gözükmesini neye borçlu?

     

  • 3 Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti
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    Çoğu kişi Tan'ın genç gözükmesini genetik sebeplere bağlıyor Ancak  genç fotoğrafçı sürekli egzersiz yaptığını ve sağlıklı beslendiğini söylüyor. 

     

     

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    Fotoğrafçı kahvaltıda 2 yumurtanın sarısını ve 6 yumurtanın beyazını yiyor. Yumurtanın yanında süt içiyor. Kimi zaman da kahvaltıda avokado ve çilekle taçlandırıyor. 

     

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    Diğer öğünlerde de pilav, ızgara sebze, balık çorbası ya da tavuk gibi yemekler tüketiyor. 

     

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    Singapurlu adam, kahve ve çaydan kaçınıyor, onun yerine bol su içiyor. Alkol ve sigara da kullanmıyor tabii. 

     

  • 7 Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti
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    Beslenmenin yanında spor yapmaya da özen gösteriyor. Günlük egzersiz için yaklaşık bir buçuk saat harcıyor.

     

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    Ayrıca, her gün yüzmeye çalışıyor. Akşamları yüzme havuzunda bir buçuk saat kadar yüzüyor.  

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    Bir de gece geç saatlerde ve sabah çok erken saatlerde banyo yapmaktan kaçınıyor.

     

     

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  • 30 Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan yaşıyla şoke etti
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