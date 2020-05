Sinir krizi; aşırı stres yaşama halinde sinirlerin gerginliği ile ortaya çıkan sinir boşalması ve tepkisidir. Sinir yaşanan her şeye karşı bir anda aşırı yüklenmelerin neticesinde tepkiyle karışık, öfke, kızgınlık ve sinirlilik patlamasıdır. Sinir krizi öncesinde vücutta bir takım sinyaller ve belirtiler ortaya çıkmaktadır. Sinir krizinin geçirilmesi anında krize neden olan sinirler değil adrenalinin yükselmesi sonucu oluşan yoğunluktur.Aşırı stresin buna neden olması etkendir.Stres hayatın içerisinde her daim yaşanan bir durumdur. Her türlü etken strese neden olmaktadır. Taşınma, iş değişikliği, beslenme, hava şartları ve daha birçok şey neden oluşturabilir.Adaptasyon sendromu adı altında vücutta birçok değişim ortaya çıkar.

Bu adaptasyon sendromları; karşı koyma, alarm ve patlamadır.

Bu evrelerin oluşması; böbrek üstünde olan adrenalin bezleriyle alakalı bir durumdur. Adrenal bezlerinin iç tarafında adrenal meduladan adrenalin noradrenalin salgılaması oluşur. Bu hormonlar sayesinde stres yaratan koşullarla savaşma sağlanır. Dışta bulunan adrenal korteks bölümünden de farklı hormon salgılaması gerçekleşir. Kan şekerinin düzenini sağlayan bu hormonlar ağır stres karşısında kan içeriği ve enerji sağlamasıyla yardım ederler.Stres beli aşamaya ulaştığında sinir krizi patlaması yaşanır.Hormonların dengesi bu aşamada kaybolur ve iş göremez. Vücutta ortaya çıkan enerji ve mineral dengesindeki bozulma; beyin, kalp, bağışıklık sistemi kan damarları ve vücudun diğer organlarını olumsuz olarak etkiler. Artık vücut güçsüzleşir ve bu sayede şeker hastalığı, artrit, depresyon, kanser, otoimnün rahatsızlığı, kolit gibi hastalıklar hasıl olur. Nedeni fizyolojik stresdir.

Sinir krizi belirtileri nelerdir?

Halsizlik

Yorgunluk

Kan basıncında kronik yükselmeler

İştah kaybı

İrritasyon oluşumu

İlgi ve istek azalması

Stresle baş etmenin yolları her şekilde bulunmalıdır. Vücudun tüm çalışmasını alt üst eden stres oldukça zarar vericidir. Bunun için; düzenli uyumak, dengeli beslenmek, aktivitelerde bulunmak, kendine tatil vermek, masaj, meditasyon, egzersiz ve sevilen kişilerle sohbet ederek gerekirse dertleşmek hem rahatlamak hem de stres için oldukça etkili bir baş etme imkanı yaratacaktır. Potasyum ve C vitamini yönünden vücudu dengelemek gerekmektedir.