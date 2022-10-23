Sınırda ele geçirildi, rekor ceza! 0:00 / 0:00

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretme, koruma ve rehabilite çalışmaları ile yaban hayatına kalkan oluyor. Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen koruma altındaki türler ile ilgili çalışma yapan Bakanlık, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası CITES ile koruma altındaki saka kuşlarının yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ Kilis Çobanbey Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü yetkililerinin iş birliği ile operasyon düzenlendi. Ekipler, Türkiye'den Suriye'ye giden bir araçta arama yaptı. Aramada 900 saka ile kuşları yakalamakta kullanılan ağ ele geçirildi.

ŞÜPHELİYE REKOR CEZA Sakaları Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye, 1 milyon 170 bin lirası tazminat, 3 bin 734 lirası idari para cezası olmak üzere toplamda 1 milyon 173 bin 734 TL para cezası uygulandı. Sakalar da Şanlıurfa 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kilis DKMP yetkililerine teslim edildi. Kuşlar, daha sonra yetkililerce doğaya bırakıldı.