Fabrikada çıkan yangında yemekhane kullanılamaz hale geldi

Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyündeki kereste fabrikasının yemekhanesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yemekhane binası kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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