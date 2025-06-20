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        Barajda yüzen ayı kamerada

        SİNOP'unSaraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:35
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        Barajda yüzen ayı kamerada
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        SİNOP'unSaraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Boyabat Barajı'na balık tutmak için tekneyle gelen amatör balıkçılar, barajda yüzen bir ayı görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, bu anı cep telefonu ile görüntüleyerek paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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