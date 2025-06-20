Barajda yüzen ayı kamerada

Boyabat Barajı'na balık tutmak için tekneyle gelen amatör balıkçılar, barajda yüzen bir ayı görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar, bu anı cep telefonu ile görüntüleyerek paylaştı.

SİNOP'unSaraydüzü ilçesinde barajda yüzen ayı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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