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        5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu, hayatını kaybetti

        SİNOP'ta, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu Arslan (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:35
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        5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu, hayatını kaybetti
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        SİNOP’ta, 5’inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu Arslan (35), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Ada Mahallesi Okullar Caddesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Banu Arslan, iddiaya göre balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Banu Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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