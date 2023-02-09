Sinop'un ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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SİNOP (AA) - Sinop'ta bazı ilçelerden deprem bölgesine yardım tırları sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşlar destek vermeye devam ediyor.

Boyabat, Durağan, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde vatandaşlar kampanya çerçevesinde hazırladıkları insani yardım kolilerini yardım toplama noktasına ulaştırıyor.

Bu noktalarda tasnif edilen malzemeler tır ve kamyonlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Kaymakamlıklardan yapılan duyurularda, vatandaşlara yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür edildi.





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