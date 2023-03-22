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Sinop'ta kaçak alkol ve bandrolsüz puro operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA

Sinop'ta kaçak alkol ve bandrolsüz puro operasyonlarında 3 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak alkol ve bandrolsüz puro operasyonlarında, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Durağan ve Türkeli ilçelerinde kaçak alkol ve bandrolsüz puro satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir motosikletin sepetindeki aramalarda 15 litre kaçak alkol ele geçirildi. Türkeli ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda ise 181 bandrolsüz puro yakalandı.

Jandarma ekiplerince Durağan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 85 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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