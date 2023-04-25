Turizm kenti Sinop'ta ziyaretçiler için kültür ve doğa rotaları oluşturuldu

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, yaz sezonu öncesi ziyaretçiler için kültür ve doğa rotaları belirlendi.



Temiz sahilleri, tarihi yapıları ve denizle ormanın iç içe olduğu tabiat parklarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye'nin kuzey ucu Sinop'ta yaz sezonuna yönelik hazırlıklar devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un kültür ve doğa turizmi açısından oldukça zengin bir kent olduğunu söyledi.

Deniz turizminin yanı sıra kültür ve doğa turizmi alanında da artık söz sahibi olmak istediklerini anlatan Süren, önümüzdeki yaz döneminde kültür ve doğa turizmine ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Süren, bu kapsamda kenti ziyaret edecekler için beş ayrı kültür ve doğa rotası oluşturduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Kültür ve doğa turizmi kentimiz açısından çok önem arz ediyor. Ancak bunun harekete geçirilmesi için bir planlama gerekiyordu. Biz bu planlama çalışmasını bir yıl önce başlatmıştık. Bayağı bir yol da aldık. Bu yaz dönemi için beş ayrı rotayı belirlemiş durumdayız. Bunlardan bir tanesi merkezde oluşturduğumuz kültür rotası. Tarihi Cezaevi’ni kaleleri, müzeleri ve diğer tarihi mekanları kapsayan bir rota. İkinci olarak Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerini kapsayan kültür ve doğa rotası. Yine Dikmen ve Gerze ile Ayancık ve Türkeli ilçeleri kapsayacak şekilde hazırladığımız doğa rotası. Ayrıca merkezde de Akliman, Hamsilos ve Sarıkum'u kapsayacak şekilde bir doğa rotamız olacak."

Süren, oluşturulan rotalarla ziyaretçilerin doğayla ve kültür yapılarıyla buluşmalarının sağlanacağını vurgulayarak, "Sinop'un sadece deniz ve kum dışında farklı özellikleriyle de ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Bu rotaları onun için çok önemsiyoruz. Yaz sezonunda ziyaretçilerimizi oluşturduğumuz söz konusu rotalara yönlendireceğiz." diye konuştu.​​​​​​​

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