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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’a bayram tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu

AA

Sinop’a bayram tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu

SİNOP (AA) - Türkiye’nin önemli turizm merkezilerinden Sinop’a Kurban Bayramı tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde kente giriş yapan araç sayısında geçen yıla oranla büyük artış yaşandı.

Plaka Takip Sistemi'nden elde edilen veriler sonucu, 9 günlük bayram tatilinde kente 182 bin 407 araç girişi olurken, 182 bin 826 araç ise çıkış yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre ise bayram tatilinde kentin en çok ziyaret edilen noktaları arasında, Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı ilk sıralarda yer aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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