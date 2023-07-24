Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:28
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türkeli ilçesinde şüpheli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 61,32 gram bonzai, 0,5 gram uyuşturucu madde tohumu, alüminyum folyo ve uyuşturucu aparatların ele geçirildiği bildirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başladığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Tuğçe Kandemir Gerze'de konser verdi
        Şarkıcı Tuğçe Kandemir Gerze'de konser verdi
        Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta ambalaj atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta ambalaj atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Ormanlardan 20 yıldır çöp toplayıp çevre temizliğine katkıda bulunuyor
        Ormanlardan 20 yıldır çöp toplayıp çevre temizliğine katkıda bulunuyor
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı
        Gerze'de 47. Geleneksel Kültür Ve Sanat Festivali başladı