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        Bitlis Valiliğine atanan Ömer Karaömeroğlu, Sinop'tan uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:59
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        Bitlis Valiliğine atanan Ömer Karaömeroğlu, Sinop'tan uğurlandı
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        SİNOP (AA) - İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu için uğurlama töreni yapıldı.

        Valilik önünde düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve valilik çalışanları katıldı.

        Törene ailesi ile birlikte katılan Karaömeroğlu, burada katılımcılarla tek tek görüşerek vedalaştı.

        Görev süresi boyunca kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden Karaömeroğlu, daha sonra ailesiyle birlikte kentten ayrıldı.

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